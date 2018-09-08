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Sahte altın bozdurmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde sahte altın zincir bozdurmak isteyen 4 şüpheli, kuyumcunun dikkati sonucu yakalandı.

Sahte altın bozdurmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

Sadun KILIÇ- Mesut MADAN/AĞLASUN (BURDUR), (DHA) - BURDUR'un Ağlasun ilçesinde sahte altın zincir bozdurmak isteyen 4 şüpheli, kuyumcunun dikkati sonucu yakalandı. Polisin ilçe çıkışında durdurduğu araçta gözaltına alınan 4 şüphelinin Bucak ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın bozdurarak 870 lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Ağlasun ilçesinde bir kuyumcu dükkanına dün gelen A.E. (21), "Ağlasun Meslek Yüksekokulu'nu kazandım. Kayıt yaptırmak istiyorum. Param kalmadı. Annemin hediye aldığı bu zinciri satıp üniversiteye kayıt olacağım" dedi. Kuyumcu, hareketlerinden şüphelendiği A.E.'yi akşam üzeri yeniden gelmesi için gönderdi.
A.E.'nin iş yerinden ayrılması üzerine kuyumcu yürüyerek şüpheliyi takip etti. Şüphelinin 200 metre ileride siyah bir araca bindiğini gören kuyumcu polise haber verdi. Polis ekipleri Ağlasun ilçesine bağlı Dereköy girişinde aracı durdurdu. Araçtaki A.E., R.K., İ.C. ve S.Ş. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise çok sayıda sahte altın zincir ve künye ele geçirildi.
Şüphelilerin Ağlasun'dan önce Burdur'un Bucak ilçesinde de bir kuyumcuyu, "Annem düğüne gidecek. Zinciri hediye edemeyiz. Bunu bozdur yerine çeyrek altın al gel" dediğini söyleyerek sahte altın zincirle 870 TL dolandırdığı anlaşıldı.
Bucaklı kuyumcu da Ağlasun'a gelerek polis merkezinde kendisine sahte altın zinciri satan şüphelileri teşhis etti. Ağlasun Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Burdur Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sahte altın bozdurmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

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