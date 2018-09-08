Sahte altın bozdurmak isteyen 4 şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR
Burdur'un Ağlasun ilçesinde sahte altın zincir bozdurmak isterken kuyumcunun dikkati sayesinde yakalanan Ali Erir, Recep Kuru, İsmail Cengiz ve Sinan Şengün, Ağlasun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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