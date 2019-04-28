HABER

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Adana'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışan Ayşegül O.'yu (32) kaçmaya çalışırken yakalayan iş yeri sahibi Erkan Acar, olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen mağduriyetinin giderilmediğini söyledi.

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Merkez Seyhan ilçesinde 5 Mayıs 2018 tarihinde, Yenibaraj Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., yanında getirdiği orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp, kaçtı. Acar, aldığı küpeyi tekrar kontrol ettiğinde, sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, Ayşegül O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken, Acar'a ait kuyumcu dükkanına ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmak istedi. Gelen kişinin daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu fark eden Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Acar, Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sordu. Acar ve kardeşi, paniğe kapılan Ayşegül O.'yu yakaladı.

1

Dükkanın önünde çevredekilerden yardım isteyen Ayşegül O., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ayşegül O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2

'MAĞDUR OLDUM'

Olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen mağduriyetinin giderilmediğini belirten Acar, "Kadını iş yerimizde kendimiz yakalayıp, polise teslim ettik. Ancak serbest kaldı. O günden bu yana mağduriyetimiz giderilmedi, üzerine duruşmalara bile gelmiyor. Ben mahkemeye gidiyorum. O dönemde 1200 liraya sahte altın satın almıştık. Şimdi 2 bin liranın üzerinde mağduriyetimiz bulunmakta" dedi.

3

(DHA)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılarKüçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar
Yeşilay sağlıklı yaşam için pedal bastıYeşilay sağlıklı yaşam için pedal bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kuyumcu

En Çok Okunan Haberler

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 5 yorum
koskoca kuyumcu bir altın un hesabını görüyor sanki adamın evi başına yıkılmış. polise vermissin zaten daha ne istiyon öyle bil zekatını verdin
az sonra adanaya sallamaya başlarlar,sanki başka yerde olmuyor gibi..
adalet ???
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri! Bariyerler getirildi

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri!

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Katar'da 'Şahin 21' hava tatbikatı

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.