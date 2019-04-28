Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Merkez Seyhan ilçesinde 5 Mayıs 2018 tarihinde, Yenibaraj Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., yanında getirdiği orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp, kaçtı. Acar, aldığı küpeyi tekrar kontrol ettiğinde, sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, Ayşegül O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken, Acar'a ait kuyumcu dükkanına ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmak istedi. Gelen kişinin daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu fark eden Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Acar, Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sordu. Acar ve kardeşi, paniğe kapılan Ayşegül O.'yu yakaladı.

Dükkanın önünde çevredekilerden yardım isteyen Ayşegül O., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ayşegül O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.