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Sahte altın satmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde altın görünümlü zincir kolyeyi sarrafa satmak isteyen bir kişi, sarrafın kolyenin sahte altın olduğunu anlaması üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Çarşı Meydanı’ndaki bir sarraf dükkanına giren bir kişi, getirdiği altını satmak istedi.

Sahte altın satmak isterken yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde altın görünümlü zincir kolyeyi sarrafa satmak isteyen bir kişi, sarrafın kolyenin sahte altın olduğunu anlaması üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çarşı Meydanı’ndaki bir sarraf dükkanına giren bir kişi, getirdiği altını satmak istedi. Kuyumcunun yaptığı kontrolde altının sahte olduğunun anlaşılması üzerine şüpheli şahıs, iş yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine sarraf dükkanına gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan kontrollerde şüpheli şahsın benzer suçlardan iki kaydı bulunan Turgut C. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli Turgut C.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın, iki ay öncede ilçede başka bir sarrafa da sahte altın sattığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Turgut C. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte altın satmak isterken yakalandı

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