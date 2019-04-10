HABER

SAHTE ALTIN SİKKEYLE DOLANDIRICILIK: 2'Sİ KADIN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA Esenyurt’ta İran uyruklu 2 turizmciyi, sahte altın sikke satarak 20 bin dolar dolandıran 2'si kadın Suriye uyruklu 4 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
Esenyurt’ta İran uyruklu 2 turizmciyi, sahte altın sikke satarak 20 bin dolar dolandıran 2'si kadın Suriye uyruklu 4 kişi şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin önce birkaç gerçek sikke göstererek mağdurları kandırdığı, ardından "acelemiz var" diyerek bütün altınlara bakmaya fırsat bulamayan mağdura sahte altınları sattıkları öğrenildi.
Pınar Mahallesi 1218 Sokak’ta meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; İran uyruklu turizmci Jamal B.’ye (40) ulaşan Suriyeli Tarek A.(28), "Suriye’den gerçek sikke getirdikö diyerek, satmak istediğini söyledi. Şüpheliye İnanan Jamal B., onunla beraber evine gitti. Burada Jamal B.'ye birkaç gerçek altın sikke gösterildi. Bu altınları görerek 500 sikkenin gerçek olduğunu sanan Jamal B., şüphelilerin "Acelemiz var. hemen alıyorsan al" sözüne inanınca 20 bin dolar karşılığında satın aldı. Ancak daha sonra kuyumcuya giden Jamal B. sikkelerin sahte olduğunu anladığında dolandırıldığını anladı.

POLİSİN KURDUĞU TUZAĞA DÜŞÜNCE YAKALANDILAR
Olayla ilgili çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışırken İran Uyruklu Ali Rıza O.' da polise başvurarak bazı kişilerin kendisine altın sikke satmak istediğini söyledi. Bunun üzerine dedektifler Ali Rıza O.'ya teklifi kabul etmiş gibi yapmasını istedi. Ali Rıza O.'nun yanına gelen şüpheliler, ona sikkeleri göstermek için gittikleri evde polis tarafından suçüstü yakalandı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Baskında gözaltına alınan Suriye uyruklu Tarek A.(28), Sahar M.(34), Hlud G.(38) ve Ahmet K.(21) gözaltına alındı. Bu kişilerin satmaya çalıştığı 450 adet sahte sikke ve 2 adet bileziğe polis ekipleri tarafından el konuldu. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Ele geçirilen sahte sikkeler
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri

Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!
Nizip'te, dolu ve selin neden olduğu zarar tespit ediliyorNizip'te, dolu ve selin neden olduğu zarar tespit ediliyor
İntikam için, Hatay'dan İzmir'e gelmişİntikam için, Hatay'dan İzmir'e gelmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Omzuna korkuluk demiri saplandı

Korkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandı

Polis haftası kutlamalarında off-road ve drift şov

Polis kutlamalarında drift şov

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.