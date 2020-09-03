HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte altın üreten atölyeye baskın

Sahte altın üreten atölyeye baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:27 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sahte altın basımı yapan kuyumcu atölyesine operasyon düzenlendi.

Gaziantep’te sahte altın basımı yapan kuyumcu atölyesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın basımı yapan bir kuyumcu atölyesine operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda sahte 34 gram hurda altın, 84 gram has altın, 412 gram külçe altın, 864 gram iki parça halinde aktar (levha) altın, 32 adet baskıya hazır lira altın, 91 adet baskıya hazır çeyrek altın, 7 adet basılmış tam altın, 3 adet basılmış çeyrek altın, 1 adet 18 gramlık basılmamış 2 buçukluk altın, 13 adet basılmış 1 gramlık altın, 1 adet baskıya hazır reşat altın, 1 adet basılmış reşat altın, 7 adet beşibirlik tabir edilen altın yapımında kullanılan kalıp, 78 adet altın yapımında kullanılan kalıp ve altın basımında kullanılan 11 adet makine ve teçhizat ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ve 3 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladıOyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı
Bakanlık duyurdu! 1022 personelin katılımıyla dev operasyonBakanlık duyurdu! 1022 personelin katılımıyla dev operasyon
'Covid-19 kalp kasında ciddi hasar bırakıyor''Covid-19 kalp kasında ciddi hasar bırakıyor'
1/
En Çok Okunan Haberler
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
İlginizi Çekebilir
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Türkiye'de bir ilk! Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Ve yollara indir! Türkiye'de ilk kez yapıldı
'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başladı
Bakanlık duyurdu! 1022 personelin katılımıyla dev operasyon
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Eylül yurtta hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Pandemi kurallarına uymayan düğün sahibine ceza
Pandemi kurallarına uymayan düğün sahibine ceza
Cadde ortasında küfür kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler
Cadde ortasında küfür kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.