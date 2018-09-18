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Sahte altına 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hazırladıkları altın görünümlü özel karışımı satmaya çalışan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Sahte altına 2 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hazırladıkları altın görünümlü özel karışımı satmaya çalışan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, altın olduğunu öne sürdükleri karışımı satmaya çalışan 2 kişiyi takibe aldı. Altın dolandırıcılığı yapıldığı tespit edilen şüpheliler Süleyman S. (41) ve M.A. (41), dün (pazartesi) sabah, Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerin polisi görünce kaçmaya kalkıştığı ancak başaramadığı belirtildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere Kuşadası'na getirilen 5 kilo 550 gram sahte altın ele geçirildi. Şüphelilerden Süleyman S.'nin yapılan kimlik sorgusunda 'nitelikli dolandırıcılık ve yağma' suçlarından 11 yıl hapis ile 2000 lira para cezasıyla arandığı anlaşıldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan Sülyeman S. tutuklandı, M.A. serbest bırakıldı. Şüphelilerin, içinde elde edilmek istenen altının rengine ve sağlık derecesine göre bakır ve pirinç gibi materyaller bulunan 'Alloy' adlı karışımın, altın olarak piyasaya sürülmesi halinde yaklaşık 4 milyon lira elde edecekleri öğrenildi.

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Sahte altına 2 gözaltıSahte altına 2 gözaltı

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