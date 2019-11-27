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Sahte altını vatandaşların anlaması mümkün değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, vatandaşların altının değeri altında satan kuyumculardan şüphelenmesi gerektiğini belirterek "Altın hiçbir zaman piyasadaki fiyatlarından çok çok daha ucuza satılmaz" dedi.Sünetci, bir altının gerçek mi, sahte mi olduğunu anlamak tüketici açısından çok kolay olmadığı söyledi.

Sahte altını vatandaşların anlaması mümkün değil

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, vatandaşların altının değeri altında satan kuyumculardan şüphelenmesi gerektiğini belirterek "Altın hiçbir zaman piyasadaki fiyatlarından çok çok daha ucuza satılmaz" dedi.
Sünetci, bir altının gerçek mi, sahte mi olduğunu anlamak tüketici açısından çok kolay olmadığı söyledi. Bunu ancak tecrübeli kuyumcular anlayabileceğini anlatan, altının genelde manyetik olmadığını belirten İbrahim Rafet Sünetci, "Bu yüzden mıknatısa yaklaştırdığınızda çekim oluşmaması gerekmektedir. Özgül ağırlığı yüksek olduğundan altın takılar, imitasyon takılara göre daha ağırdır. 22 ayar altının sesi tok çıkar, sahte ya da çok düşük ayarlı altınların ise daha tizdir. Bir de şunu unutmamak gerekir ki; gerçek bir has altın ya da işçiliği az olan altın hiçbir zaman piyasadaki altın fiyatlarından çok çok daha ucuza satılmaz. Değeri neredeyse her yerde sabit olan bu madenin aşırı şekilde ucuza satılması akla ve mantığa aykırıdır dikkat edilmelidir. Örneğin altının gramı 260 lira ise, başka kuyumcu 250 liraya satıyorsa bundan şüphelenmeleri gerekir. Çünkü altının ons fiyatı dünyanın her yerinde aynıdır. Birkaç lira düşük fiyata kuyumcunuzu değiştirmeyin. Güvendiğiniz yerden alın" dedi.
"Her yerde satılan kaplama altın görünümlü bilezikler veya çeyrek altınlar yasaklanmalı"
Sünetci, son olarak her yerde satılan kaplama altın görünümlü bilezikler veya çeyrek altınların yasaklanması gerektiğini anlatarak, "Aslında bu bujiterilerde satılan kaplama altın görünümlü bilezikler veya çeyrek altınlar yasaklanmalı. Vatandaşlar kalpazanlara dikkat etmeliler elden altın almamaları gerekir. Kuyumcu esnafına güvenmelidirler. Elden aldıkları altın sahte çıkabilir.

Sahte altını vatandaşların anlaması mümkün değil

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