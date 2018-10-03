Sahte altınla dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi serbest

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da sahte altınlarla dolandırdıkları kişilerden 644 bin 500 lira aldığı iddia edilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından, 5 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın merkez Ellibaş köyünde sahte altınla 90 bin liralık dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Geçen Temmuz ayında, Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sosyal medya aracılığı ile sahte altınları satan şebekeye yönelik Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, son dolandırıcılık olayının da şebekenin uzantısı olduğu belirlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şebekeye yönelik yeniden düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin sosyal medya aracılığı ile bağlantı kurdukları kişilere sahte altın video ve fotoğrafları gönderdikleri, altınları arazide bulduklarını ve ucuz fiyata elden çıkartmak istedikleri gibi senaryolar kurdukları, sahte altınları satarak 644 bin 500 liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Jandarma, Bartın Deftardarlığı'nda görevli kadın memur A.V. ile G.V., F.Y., A.B., E.B., H.K. ve Ö.A.'yı gözaltına aldı. 7 şüpheli, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. H.K. ve O.A. savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi de 'organize suç örgütü kurmak' suçundan sevk edildikleri nöbetçi mahkemece, adli kontrolle serbest kaldı.

