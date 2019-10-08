Sahte altınla dolandırıcılık yapan Afrikalılar 5 yıldızlı otelde böyle yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da işadamlarıyla irtibata geçerek sözde Afrika'dan getirdikleri altınları ucuza satacaklarını söyleyip dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 kişi, 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılıkta izledikleri yöntem deneyimli polisleri bile şaşırtırken, şüphelilerin yakalanma anları ise güvenlik kameralarına yakalandı.

İŞADAMI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

İstanbul'da polise başvuran R.C.Ç adlı işadamı kendilerini Afrikalı işadamı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını, aynı kişilerin bu kez bir arkadaşını arayarak dolandırmak istediklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLERİN MÜTHİŞ DOLANDIRICILIK SENARYOSU

İşadamı R.C.Ç. poliste verdiği ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Konsolosluk aracılığı ile Türkiye'ye altın getirdiklerini bunu ucuz fiyattan satabileceklerini söylediler. Onlara inandım. Bir otelde buluştuk. Yanımızda 60 bin dolar vardı. Parayı otelde bulunan kasaya bırakarak altınları kontrol ettirmek için kuyumcuya gittik. Ancak altınlar sahte çıktı. Bunun üzerine şüpheliler benden özür dileyip kasada bulunan parayı geri almamı söyleyerek yanımdan ayrıldılar. Kasadaki paraları aldım. Bir süre sonra kontrol ettiğimde paraların sahteleriyle değiştirildiğini gördüm. 60 bin dolar paramı çaldılar" dedi.