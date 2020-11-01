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Sahte altınlarla dolandırdılar: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 13:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sahte altınlarla 1 vatandaşı bin 850 lira dolandıran 3 kişi yakalandı.Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi.

Sahte altınlarla dolandırdılar: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sahte altınlarla 1 vatandaşı bin 850 lira dolandıran 3 kişi yakalandı.
Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D. isimli şahsın satın aldığı altınlar sahte çıkınca polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sahte altınları satan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Ergene ve Çorlu ilçelerinde de dolandırıcılık olaylarına karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin izini sürdüren polis ekipleri C.T., A.S. ve E.A. isimli 3 kişiyi Çerkezköy ilçesinde bir araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada 9 imitasyon ata altını da ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte altınlarla dolandırdılar: 3 gözaltı

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