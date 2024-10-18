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  4. Sahte araç ilanlarıyla 5 milyon liralık vurgun yaptılar! İstanbul ve Hatay'da operasyon düzenlendi

Sahte araç ilanlarıyla 5 milyon liralık vurgun yaptılar! İstanbul ve Hatay'da operasyon düzenlendi

18.10.2024 00:35
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Çorum merkezli İstanbul ve Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasa değerinin altında sahte araç ilanları vererek 37 ilde 405 kişiden kapora alan 3 kişi yakalandı. Dolandırıcıların bu yöntemle yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptığı tespit edildi.

Sahte araç ilanlarıyla 5 milyon liralık vurgun yaptılar! İstanbul ve Hatay'da operasyon düzenlendi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve Hatay'da nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda, şüphelilerin kendilerine ait olmayan araçları ilan sitelerinde piyasa değerinin çok altında satışa sunarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul ve Hatay'da ikamet eden şüphelilerin adreslerini belirledi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Çorum'a getirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 37 farklı ilde toplam 405 dolandırıcılık olayına karıştıkları ve mağdurlardan kapora adı altında yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde dolandırıcıların 2 milyon liralık ek bir vurgun yapmaları da engellendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Araç ilan
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