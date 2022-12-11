Bu yöntem ile çok sayıda kişiyi dolandırdılar! Operasyon düzenlendi, 4 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin araç kiralama sitelerini kopyalayarak açtıkları sahte sitelerle çok sayıda kişiyi dolandırdıklarını tespit etti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, operasyon düzenledi. Operasyonda C.Ç., M.G., H.K. ve B.T. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

TELEFONDAN KENDİNİ SAVCI VEYA POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICILARA DA BANKA HESABI TEMİN ETMİŞLER

Şüphelilerin açtıkları sahte siteler aracılığıyla araç kiralamak isteyen kişilerden ücret aldıkları ancak karşılığında herhangi bir araç vermedikleri, aynı zamanda telefondan kendini savcı veya polis olarak tanıtan dolandırıcılara da banka hesabı temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

