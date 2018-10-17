Sahte avukat, 'İcradan ucuza araç alacağım' diyerek dolandırmış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kendisini avukat olarak tanıtıp, icradan düşük fiyata araç alacağı yalanını söyleyerek, çevresindekileri toplam 110 bin lira dolandırdığı öne sürülen M.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.A.'nın, 6 suç kaydının olduğu belirlendi.

Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini 'Avukatım' diye tanıtıp, icradan düşük fiyata araç alacağı yalanını söyleyen M.A., E.K.'den 35 bin lira, S.K.'den 36 bin lira ve F.A.'dan da 39 bin lira aldı. Dolandırıldığını anlayanların şikayeti üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla bağlantı kurdukları M.A.'ya, düşük fiyatlı araç almak istedikleri bahanesiyle parkta buluşmak üzere anlaştı. Belirtilen adrese gelen M.A., operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası götürüldüğü emniyette ifadesi alınan M.A, adliyeye sevk edildi.

M.A.'nın, benzer suçlardan 6 suç kaydının bulunduğu, çevresindekileri toplam 110 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

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