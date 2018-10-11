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Sahte avukat, ofisinde gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sahte belgelerle avukatlık yapan M.Ö., ofisinde gözaltına alındı.

Sahte avukat, ofisinde gözaltına alındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sahte belgelerle avukatlık yapan M.Ö., ofisinde gözaltına alındı. M.Ö.'nün sahte avukatlık belgesiyle çok sayıda dava aldığı belirlendi.
Antalya ve İstanbul'da bazı vatandaşların suç duyuruları üzerine Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte belgelerle avukatlık yaptığı öne sürülen M.Ö.'yü, Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'ndeki ofisinde gözaltına aldı. Ofiste yapılan aramada, M.Ö. adına düzenlenmiş sahte avukat kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ele geçirildi. Şüphelinin ofisinde ayrıca avukatlık danışmanlık sözleşmeleri, avukat cübbesi, avukat olduğunu gösteren isimlik, ofisinin duvarlarına asılı avukat cübbesiyle çekilmiş fotoğraflar ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Şüphelinin kullandığı kimlik kartının İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukata ait olduğu, avukatın müşteki sıfatıyla alınan ifadesinde kendisine 12 yıldır taraf olmadığı çok sayıda davaya ilişkin tebligat geldiğini bildirdiği öğrenildi.
Şüpheli M.Ö'nün, Antalya'da yaşayan Kerim Kuru adlı kişiden gayrimenkul davasını takip etme vaadiyle 20 bin lira aldığı, çok sayıda vatandaştan da icra takibi yapma vaadiyle çek ve senet aldığı tespit edildi. M.Ö'nün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 12 ayrı aranma kaydığının olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin çok sayıda duruşmaya girdiği ortaya çıktı.
M.Ö., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Sahte avukat, ofisinde gözaltına alındıSahte avukat, ofisinde gözaltına alındıSahte avukat, ofisinde gözaltına alındıSahte avukat, ofisinde gözaltına alındı

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