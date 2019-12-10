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Sahte avukata 10 yıla kadar ceza istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:31 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA-  Adliyedeki güvenlik görevlisiyle arkadaş olduktan sonra avukat girişini kullanarak adliyeye giren, cübbe giyerek duruşma salonlarının önünde gezerek müvekkil arayan, güvenini kazandığı bir kişiye, "Bu dava benim için çerez" diyerek 100 bin TL'sini aldığı öne sürülen sahte avukat hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- Adliyedeki güvenlik görevlisiyle arkadaş olduktan sonra avukat girişini kullanarak adliyeye giren, cübbe giyerek duruşma salonlarının önünde gezerek müvekkil arayan, güvenini kazandığı bir kişiye, "Bu dava benim için çerez" diyerek 100 bin TL'sini aldığı öne sürülen sahte avukat hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sahte Avukat D.G.B., bu suçtan dolayı 17 Ekim tarihinde tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından D.G.B. hakkında hazırlanan iddianamede, Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yaşanan sahte avukatlık olayı ayrıntıları ile anlatıldı.

İddianamede şüpheli D.G.B.'nin bu yıl Mayıs ayında elinde dosyalar ile adliyeye geldiği, avukatlık kimliğini unuttuğunu söyleyerek adliyeye avukat girişinden girdiği, bu sırada tanıştığı özel güvenlik personeli ile özel arkadaşlık ilişkisi kurduğu, bu arkadaşlık ilişkisi nedeniyle adliyeye diğer girişlerinde kimlik göstermeden avukatların giriş yaptığı yerden adliyeye giriş yaptığı anlatıldı.

Adliyeye bu şekilde giren D.G.B.'nin, müvekkil bulmak için cübbe giyerek duruşmaların bulunduğu koridorlarda gezdiği anlatılan iddianamede, kardeşi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan E.A.'nın özel güvenlik görevlisinden kardeşi için avukat bulmasını istediği, özel güvenlik görevlisinin de avukat olarak bildiği şüpheli D.G.B.'nin numarasını verdiği belirtildi.

Şüpheli D.G.B. ile şikayetçi E.A.'nın bu şekilde tanıştığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin ilk önce davaya parasız bile bakabileceğini söylediği, adli mercilere hitaben dava dosyası için avukat sıfatı ile dilekçeler yazdığı, kardeşini cezaevinden çıkartacağını, İstinaf Mahkemesi'inde tanıdıkları olduğunu söylediği savunulan iddianamede, "Araya adam sokacağını, beraat ettireceğini, diğer baktığı davalara göre bu davanın çerez olduğunu söylediği, bazı dava dosyaları göstererek 60 kişiyi beraat ettirdiğini söyleyerek müştekiyi iyi olduğuna inandırdığı" anlatıldı.

Müştekinin avukatlık ücreti karşılığı şüpheliye elden ve havale ile 100 bin TL verdiği savunulan iddianamede, kardeşi cezaevinden çıkmayan müştekinin bu kez başka bir avukata gittiği, bu avukatın yaptığı araştırmada şüpheli D.G.B.'nin gerçek avukat olmadığını ortaya çıkardığı belirtildi. Olayın ortaya çıkması üzerine E.A'nın talebi ile şüphelinin 100 bin liranın 20 bin lirasını iade ettiği belirtilen iddianamede, sahte avukatın, "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

TUTUKLANMIŞTI

Sahte avukatlık yaptığı ortaya çıkan şüpheli D.G.B., soruşturma kapsamında 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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