Sahte avukata 10 yıla kadar ceza istendi

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- Adliyedeki güvenlik görevlisiyle arkadaş olduktan sonra avukat girişini kullanarak adliyeye giren, cübbe giyerek duruşma salonlarının önünde gezerek müvekkil arayan, güvenini kazandığı bir kişiye, "Bu dava benim için çerez" diyerek 100 bin TL'sini aldığı öne sürülen sahte avukat hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sahte Avukat D.G.B., bu suçtan dolayı 17 Ekim tarihinde tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından D.G.B. hakkında hazırlanan iddianamede, Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yaşanan sahte avukatlık olayı ayrıntıları ile anlatıldı.

İddianamede şüpheli D.G.B.'nin bu yıl Mayıs ayında elinde dosyalar ile adliyeye geldiği, avukatlık kimliğini unuttuğunu söyleyerek adliyeye avukat girişinden girdiği, bu sırada tanıştığı özel güvenlik personeli ile özel arkadaşlık ilişkisi kurduğu, bu arkadaşlık ilişkisi nedeniyle adliyeye diğer girişlerinde kimlik göstermeden avukatların giriş yaptığı yerden adliyeye giriş yaptığı anlatıldı.