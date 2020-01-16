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  4. Sahte avukata 2 bin 500 TL kaptırdı

Sahte avukata 2 bin 500 TL kaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Ş.K.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Ş.K. (62) adlı kişi, telefonda kendisini avukat ve kurye olarak tanıtan kimliği belirsiz iki kişi tarafından 2 bin 500 TL dolandırıldı.
Ş.K'yı cep telefonundan arayan şüpheli, kendisini kurye olarak tanıtarak, hakkında icra tebligatı olduğunu ve ilgili avukatın telefon numarasını mesaj olarak gönderebileceğini söyledi. Ş.K., mesajda yer alan numarayı aradığında kendisini avukat olarak tanıtan kişi ile görüştü. Şüphelinin icra takibinden 4 bin 200 lira borcu olduğunu ve 2 bin 500 lira yatırdığı takdirde borcunu kapatacağını söylemesi üzerine Ş.K., verilen hesaba belirtilen miktarda parayı yatırdı. Ş.K, sahte avukatın kendisini tekrar arayarak 4 bin 200 lira daha yatırmasını istemesi üzerine dolandırıldığını anlayıp, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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