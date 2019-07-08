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Sahte avukata 3 yıl hapis istemiyle dava

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 12:40 | Son Güncelleme

ANKARA'da, sosyal medya hesabı üzerinden ücret karşılığında avukatlık hizmeti verdiği iddia edilen sosyal güvenlik uzmanı Ebru N.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, sosyal medya hesabı üzerinden ücret karşılığında avukatlık hizmeti verdiği iddia edilen sosyal güvenlik uzmanı Ebru N. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ankara Barosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde; Ebru N'nin avukat olmamasına rağmen sosyal medya hesabı üzerinden ücret karşılığında avukatlık hizmeti verdiğini, şüphelinin Avukatlık Kanunu'na muhalefet ederek, suç işlediğini ileri sürdü. Suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ebru N.'nin ifadesi alındı. Bir firmada sosyal güvenlik uzmanı olarak çalıştığını kaydeden Ebru N. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) iş takip etmek için avukat olmak zorunluluğunun bulunmadığını, SGK başvurularının olumsuz sonuçlanması durumunda müşterilerini dava açmaları konusunda yönlendirdiğini, hukuki konularda görüş bildirmediğini ve kimseden vekâlet almadığını iddia etti. Ancak, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı yayınlarda avukatlık hizmeti verdiğini ikrar ettiği belirtilerek, şüphelinin Avukatlık Kanunu'nun '63/3'üncü maddesine muhalefet etmek' suçunu işlediği belirtildi. İddianame, Ankara 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Ebru N., hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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