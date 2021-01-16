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Sahte avukattan 210 bin dolarlık vurgun

16.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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Sahte avukattan 210 bin dolarlık vurgun

Eşinin cezaevinden çıkması için anlaştığı sahte avukata 210 bin dolar ödeyen kadın durumu fark etmesinin ardından polis ekiplerine bildirdi.

Eşinin cezaevinden çıkması için anlaştığı sahte avukata 210 bin dolar ödeyen kadın durumu fark etmesinin ardından polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanırken, dolandırılan kadın, “Kendisinin bazı devlet büyükleriyle ikili ilişkilerinin iyi olduğunu ileri sürerek eşimi özgürlüğüne kavuşturabileceğini vadetti. Parayı ödedikten sonra fark ettim ki bu insan avukat bile değilmiş” dedi.
Olay, Maltepe’de meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, Kıbrıs’ta yaşayan 38 yaşındaki iş kadını Sibel Bal Kotan, cezaevinde yatan eşi Yunus Kotan için bir avukat arayışına girdi. Kotan, tanıdıklarının önerisiyle M.E.Ö. (53) ile bir araya geldi. Sibel Bal Kotan, kendisini avukat olarak tanıtan M.E.Ö. ile eşi Yunus Kotan’ın ceza dosyası hakkında görüşmeye başladı. Şüpheli M.E.Ö., bazı kurumlar ve devlet büyükleriyle olan ilişkilerinin kuvvetli olduğunu, eşi Yunus Kotan’ı cezaevinden çıkarabileceğini iddia etti. Daha sonra Kotan, 350 bin dolar karşılığında şüpheli M.E.Ö. ile anlaştı.

210 bin dolar ödeyen kadın dolandırıldığını anladı
Anlaşma sağlanınca M.E.Ö.’ye 210 bin dolar ödeyen Kotan, eşinin dosyası hakkında herhangi bir gelişme yaşanmamasının ardından durumdan şüphelendi. Daha sonra çok yüksek fiyatlarda ödeme yaptığı kişiden bir sonuç alamayan Kotan, anlaştığı şüphelinin avukat olmadığını öğrendi. Dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

Adliyeye sevk edildi
Yaşanan olayın ardından şüpheli M.E.Ö.’yü yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından M.E.Ö.’yü Maltepe’de bulunan lüks bir rezidansta yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.E.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

“Bu insan avukat bile değilmiş”
Dolandırıldığını anlatan Sibel Bal Kotan, “Avukat olduğunu iddia eden birisi tarafından dolandırıldım. Eşimin alakasız bir dosyasından ceza aldığında fark ettik ki, konuyla hiç ilgilenmedi. Dosyaya hiç bir şekilde vakıf değil. O gün biz çalışmaktan vazgeçtik. Bu adam kendisinin bazı devlet büyükleriyle ikili ilişkilerinin iyi olduğunu ileri sürerek eşimi özgürlüğüne kavuşturabileceğini vadetti. Ben bu parayı ödedikten sonra fark ettim ki bu insan avukat bile değilmiş. Yaklaşık 20 kişiyi bu yolla dolandırıldığı söyleniyor, başka kimse mağdur olmasın diye bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Sahte avukattan 210 bin dolarlık vurgun

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