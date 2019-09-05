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’Sahte bahis’ çetesi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi.

’Sahte bahis’ çetesi adliyeye sevk edildi

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, çete liderlerinin lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlenmişti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sahte ’iddaa’ kuponlarıyla vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden dolandıran şahısların olduğunun tespitini yaptı. Bunun üzerine uzun süreli bir çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin Mersin ve birçok ilde organize bir şekilde hareket ederek, üçüncü şahıslardan sosyal medya hesaplarını para karşılığında temin ettikleri, sosyal medya hesaplarından inandırıcılığı artırmak amacıyla yine birçok şahsın kimlik bilgilerini, cep telefon numaralarını bu şahısların dahilinde veya bilgileri olmadan temin ettikleri, aynı şekilde temin ettikleri bu sosyal medya hesapları üzerinden insanları yanıltıcı ve cazip gözüken oynanmış maçlara ait bahis kuponları yayınlayarak insanları bahis kuponları oynamaya teşvik ettiklerini belirledi. Bunun yanı sıra sahte olarak oluşturdukları bahis siteleri üzerinden vatandaşlara bahis kuponları oynattıkları veya sisteme giriş yapanlara oynamadıkları halde oynamış gibi göstererek daha sonra temin ettikleri GSM hatları üzerinden bu şahıslarla iletişim kurdukları, bu şekilde iletişime geçtikleri şahıslara 40 ile 90 bin lira aralığında bahis kazançları olduğunu, ancak bu kazançları hesaplarına aktarılabilmesi için kazancın yüzde 20’lik olan vergi ödemesinin yapılması durumunda kazancın hesaplarına aktarılabileceğini söyledikleri tespit edildi. Ayrıca şahısların bunun yanı sıra farklı konular söyleyerek vatandaşlardan daha fazla para aldıkları da ortaya çıktı.

Lüks hayat sürüp, pahalı arabalara bindikleri ortaya çıkmıştı
Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ve incelemeler de şüpheli şahısların Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Adıyaman, Aydın, Hatay, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, Muğla, Kocaeli, Aksaray, Manisa, Karaman, Erzurum, Bitlis, Siirt, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Iğdır illerinde ikamet eden 109 müştekiden 559 bin 56 lira dolandırdıkları tespit edildi. Bunun üzerine Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman, Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından 24 kişi serbest bırakılırken, 22 kişi ise Adliyeye sevk edildi. Ekipler, 13 kişinin ise aranmasını sürdürüyor.
Öte yandan, çete liderlerinin tosuncuk Mehmet Aydın gibi lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de ortaya çıkmıştı.

’Sahte bahis’ çetesi adliyeye sevk edildi

’Sahte bahis’ çetesi adliyeye sevk edildi

’Sahte bahis’ çetesi adliyeye sevk edildi

’Sahte bahis’ çetesi adliyeye sevk edildi

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