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’Sahte bahis’ çetesi operasyonunda 15 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 20:35 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sahte ’iddaa’ kuponlarıyla vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden dolandıran şahısların olduğunu belirledi.

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte ’iddaa’ kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sahte ’iddaa’ kuponlarıyla vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden dolandıran şahısların olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Adıyaman, Aydın, Hatay, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, Muğla, Kocaeli, Aksaray, Manisa, Karaman, Erzurum, Bitlis, Siirt, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Iğdır illerinde ikamet eden 109 müştekiden 559 bin 56 lira dolandırdıkları tespit edildi. Bunun üzerine Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman, Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından 24 kişi serbest bırakılırken, 22 kişi ise Adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslarda 15 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili 13 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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