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Sahte bal dolandırıcılarının yöntemi 'pes' dedirtti

28.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Sahte bal dolandırıcılarının yöntemi 'pes' dedirtti

Giresun'da esnaf Dursun Karahasan’ın dükkanına müşteri gibi gelen kişi, bir süre önce numune olarak bırakılan organik balların tadına bakıp beğendiğini söyleyerek toplu sipariş verdi. Numuneyi bırakanlarla irtibata geçip 13 bin 750 TL ödeyerek 250 kilogram ürün alan Karahasan, sipariş veren kişi gelmeyince dolandırıldığını anladı. Yapılan testte bal diye verilen ürünün glikoz şurubu çıktığı tespit edilirken, polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bulancak ilçesine gelen kimliği belirsiz kişiler, girdikleri iş yeri sahiplerine ücretsiz organik bal numuneleri vererek, talep halinde de sipariş etmeleri için irtibat numarası bıraktı. Aradan bir süre geçtikten sonra müşteri gibi davranan, kendisini ‘İzzet C.’ olarak tanıtan kişi, numune bal bırakılan esnaftan Dursun Karahasan’ın dükkânına geldi. Bu kişi, tadına bakıp beğendiğini, ballardan 400 kilogram almak istediğini söyleyince, Karahasan da numune bal bırakanlarla irtibata geçip 13 bin 750 TL karşılığında 250 kilogram bal satın aldı. Karahasan, siparişi veren kişi geri gelmeyince, bıraktığı telefonlara da ulaşılamayınca dolandırıldığını anladı. Test yaptırdığı ballardan numune olarak bırakılan ilk parti balların gerçek bal olduğunu, sipariş verdiği ikinci parti ürünlerin ise glikoz şurubu olduğunu tespit eden Karahasan, durumu polise bildirdi. Polis, akıllara durgunluk veren yöntemle dolandırıcılık yapan çetenin üyelerini yakalamak için çalışma başlattı, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu arada sipariş üzerine dolandırıcıların Karahasan'ın iş yerine bal bırakma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, panelvan minibüsle gelen kişinin, ürünleri olduğu kutuları taşıyıp iş yerine bıraktığı görüldü.

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‘BALLARI ALMAYA GELMEDİ’

Dolandırıcıların bulunmasını isteyen ve herkesin bu tür durumlarda dikkatli olması gerektiğini belirten Dursun Karahasan, "Turizm işiyle uğraştığını söyleyen bir kişi dükkana gelerek, numune bırakılan balın tadına baktı, çok beğendiğini söyleyip, 400 kilo sipariş verdi. Ben de 13 bin 750 TL ödeyip, 250 kilo bal aldım. Ancak bu kişi balları almaya gelmedi. Telefonla da ulaşamadık. İncelemede, ballar glikoz şurubu çıktı” dedi.

(DHA)

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