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Sahte bal üreten firmaların ticaretten men edilmesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 09:34 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE Arı Yetiştiricileri Birliği (TAB) Başkanı ve Muğla Arıcı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, merdiven altı sahte bal üreten firmalara verilen para cezasının yeterli olmadığını, ticaretten men edilmeleri gerektiğini söyledi.

Sahte bal üreten firmaların ticaretten men edilmesini istedi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - TÜRKİYE Arı Yetiştiricileri Birliği (TAB) Başkanı ve Muğla Arıcı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, merdiven altı sahte bal üreten firmalara verilen para cezasının yeterli olmadığını, ticaretten men edilmeleri gerektiğini söyledi.
Türkiye'de 80 bin kayıtlı arıcının en büyük derdinin, internet sitelerinde ve sosyal medyada ucuza satılan sahte ballar olduğu vurgulandı. TAB ve MAYBİR Başkanı Ziya Şahin, yılın 8 ayı bal yetiştirmek için ülkenin her yerini gezen üreticilerin, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Cezaların ağır olması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bakanlığın bir takım önlemler almasıyla balla ilgili reklamlar biraz kesildi. Bunlar yeterli değil. Biz mücadele görevlisi değiliz. Bizim şikayet etme unsurumuz var. 50 bin lira ceza kesilse bile, adam zaten 100 bin lira kazanmış. Bu insanları ticaretten men edeceksiniz. Ürkütücü cezalar vermelisiniz. Bizim ballarımızın hepsi kayıt altında. Tüketicilerimizi dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.
'İYİ BAL KİBRİT YAKARAK, ALKOL DÖKEREK ANLAŞILMAZ'
Balın gerçek veya sahte olmasının tüketiciler tarafından anlaşılmasının zor olduğunun altını çizen Başkan Şahin, "İyi bal veya sahte bal köşe bucakta kibrit yakarak, üzerine alkol dökerek anlaşılmaz. Bu mümkün değildir. Bunu ancak laboratuvar ortamında çözebiliriz. Ayrıca bütün illerimizde arı yetiştiricileri birliklerimiz var. Ya oralardan alışveriş yapacaklar ya da onlara başvurup, doğru mal almak istediklerini söyleyecekler. Bütün birliklerimiz, tüketicilerimizin emrindedir. Yoksa balı evirerek, çevirerek kalitesini kesinlikle göremezsiniz" dedi.
Arıcılık yapılan alanların artırılması gerektiğini kaydeden Şahin, "İl genelinde 66 bin hektar alanda çam balı üretimi yapılıyor. Biz bu alanın 200 bin hektara çıkarılmasını istiyoruz. Bunun yanında genişletilen alanlarda yol çalışmaları yapılması bir diğer isteğimiz. Ayrıca gezginci arıcıların önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Çam balı üretimi yıllık 100 bin tonlara çıkarıldığında hem ihracat artar hem de ülkenin ihtiyacı karşılanır" diye konuştu.

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Sahte bal üreten firmaların ticaretten men edilmesini istediSahte bal üreten firmaların ticaretten men edilmesini istediSahte bal üreten firmaların ticaretten men edilmesini istedi

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