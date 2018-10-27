Sahte balıkla gerçeğini yakalıyorlar

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’nda başlayan lüfer akınıyla birlikte amatör balıkçılar da sahillerdeki yerini aldı. Balıkçılar, kıyıdan kamışlarındaki misinanın ucuna bağlanan sahte balıkları defalarca denize atıp çekerek lüfer avlıyor. Günde 3-4 kilo lüfer avlayan balıkçılar, komisyoncuya kilosunu 55 TL’den satıp, gelir elde ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı yaşanırken, erken soğuyan hava, Çanakkale’de kıyı balıkçılarını sevindirdi. Lüfer akınının başladığı bugünlerde havaların ve denizin soğuması ile birlikte boğazda özellikle akıntıların olduğu yerlerde lüfer sürüleri, kıyı balıkçısının yüzünü güldürdü. Balıkçıların lüfer için kullandığı avlanma tekniği, bu konuda bilgi sahibi olmayanları şaşırtıyor. ‘Rapala’ adı verilen sahte balıklar, misinaların ucuna bağlanıyor. Alt kısmında çarpmaların yer aldığı sahte balıklar, kamışlar ile mümkün olduğunca uzak bölgeye fırlatılıyor. Defalarca atılıp çekilen sahte balığı gerçek sanarak atlayan lüfer balığı, çarpmalara yakalanıyor. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmuyor. Çünkü lüfer sürüsü dipten suyun yüzeyine yükseldiği anlarda av mümkün oluyor. Bu da genellikle lüfer balığının yemlenme saatinde oluyor. Yunus ve akya gibi büyük balıkların kovaladığı anlarda da sahte balıkla lüfer yakalanabiliyor. Bu yöntemle en verimli av, genellikle sabah gün doğarken ya da akşam gün batarken oluyor. OLTA ATACAK YER BULMAK ZORLAŞIYOR Kilitbahir köyünde bugünlerde Barut İskelesi, Namazgah Feneri, Çamburnu ve Soğandere mevkilerinde sahte balıkla lüfer avlanıyor. Sabah erken ve akşam gün batımı saatlerinde bu mevkilerde olta atmak için yer bulmak çok zorlaşıyor. Çok sayıda amatör balıkçı yan yana dizilerek sahte balıklarını denize fırlatıyor. Yakalanan balıklar çantalara konulup, avlanmaya devam ediliyor. Amatör balıkçılar, günde 3-4 kilo kadar lüfer avlayıp, kilosunu da komisyoncuya toptan 55 TL’den satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. BİR GÜNDE 21 LÜFER YAKALADI Kilitbahir Köyünde sahte balık ile lüfer avlayan Ülkü Akçay (22), bir günde 21 lüfer yakaladı. Akçay, “Sahte balık ile kandırıyoruz bu hayvanı. Atıyoruz, çekiyoruz devamlı. Atlarsa yakalıyoruz. Bugün çok av oldu, herkes yakaladı. Şu aralar oluyor ve inşallah daha da olur. Bu işten bir sürü ev geçindiren insan var. Şu anda kilosu 55 TL’den alıcı buluyor. Para kazanmanın yanında bu iş aynı zamanda çok keyifli. Bu sahte balığın her rengi var. Lüfer avlayacaksanız, bunun her rengini yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Çanakkale’de avcılık yapacaksanız iyi sahteniz olacak" dedi. LÜFER AVLAMANIN TEKNİĞİNİ ANLATTI Herkesin balık avlamak için bir kamış, bir sahte balık alıp deniz kenarlarına gelmesinin yeterli olduğunu belirten Akçay, sahte balık ile lüfer yakalamanın tekniğini ise şöyle açıkladı: "Çok keyifli bir iştir. Herkese tavsiye edebilirim. Balık yakalamak için devamlı atıp atıp çekiyorsunuz. Balık atladığı zaman kendiliğinden otomatik olarak ağırlaşıyor zaten misina. Boşluk vermeden çekmeniz gerekiyor. Boşluk verirseniz, balık kaçar. Sabah ezanı ve akşam ezanı vaktinde oluyor av. Sahtenizi alıp gelin yani, keyifli bir iş. Hem stres atarsınız, hem balık yakalarsınız.”

