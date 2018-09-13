Sahte banka internet siteleri üzerinden dolandırıcılık

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir bankanın internet sitesinin sahtesini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir banka adına oluşturulmuş sahte internet sitesi üzerinden, işlem yapan bir vatandaşın hesap bilgilerini kopyalamak suretiyle 2 bin lirasını dolandıran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Ekiplerce farklı illerde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.K, Y.Y. ve M.K. tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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