HABER

Sahte banka internet siteleri üzerinden dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 14:59 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir bankanın sahte internet sitesini oluşturdukları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir bankanın internet sitesinin sahtesini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir banka adına oluşturulmuş sahte internet sitesi üzerinden, işlem yapan bir vatandaşın hesap bilgilerini kopyalamak suretiyle 2 bin lirasını dolandıran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekiplerce farklı illerde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.K, Y.Y. ve M.K. tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
MB'nin kararıyla dolar düştü (1)MB'nin kararıyla dolar düştü (1)
Depresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratörDepresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Internet Dolandırıcılığı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Depresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratör

Depresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratör

Süper Loto sonuçları 13 Eylül çekilişi! 3 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 13 Eylül çekilişi! 3 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.