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Sahte banka sitesi üzerinden dolandırıcılık tuzağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:12 | Son Güncelleme

EMNİYET yetkilileri, sosyal medya sitelerinde banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.  Yetkililer, son günlerde binlerce kişinin mağdur edildiği yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili özellikle sosyal medya kullanıcılarını uyardı.  YÖNTEM ŞÖYLE İŞLİYOR Siber dolandırıcılar, önce internet bankacılığı işlemlerinin güncellendiğini oluşturdukları sahte sosyal medya hesaplarından duyuruyor.

İSTANBUL,(DHA)-EMNİYET yetkilileri, sosyal medya sitelerinde banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Yetkililer, son günlerde binlerce kişinin mağdur edildiği yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili özellikle sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

YÖNTEM ŞÖYLE İŞLİYOR
Siber dolandırıcılar, önce internet bankacılığı işlemlerinin güncellendiğini oluşturdukları sahte sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Ardından banka resmi siteleri ile birebir kurguladıkları internet sitesine müşterileri yönlendiriyor. Linke tıkladıktan sonra, ilk kez tıklayanlara bankanın 7 bin lira para veya "telefon ile internet paketi" hediye edileceği yalanıyla kandırabildikleri kişilerin kart numarası ile şifrelerini ele geçiriyor.
Bu yöndeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin emniyet ve banka ekiplerinin birlikte çalışmalar yaptıkları öğrenildi.

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