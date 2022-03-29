‘Sahte Barbie’ göründüğü gibi çıkmadı! Cinayetle suçlanıyor

25 Mart günü saat 20.20 sıralarında Güney Gloucestershire'daki yarı müstakil bir eve sağlık görevlileri çağrıldı. Eve varıldığında, üç çocuk babası olduğu anlaşılan Bradley, göğsünden bıçaklanmıştı ve hastaneye kaldırıldı ancak altı saat sonra hayatını kaybetti.

Genç adamın sevgilisi olan Abigail White ise erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlandı. White, Çarşamba günü Bristol Kraliyet Mahkemesi'nde duruşma hazırlığı bekleyene kadar gözaltında tutuldu. Abigail White bu hafta da bir mahkeme duruşmasına katılacak.

ONLYFANS'DA ÜNLÜ

White, OnlyFans'ta binlerce müstehcen fotoğrafını ve videosunu yayınlayan bir yetişkin modeli. Mitzee Lewis takma adını kullanarak yarı çıplak görüntülerini sosyal medyada yayınlıyor ve izleyicileri ayda 5 ABD doları karşılığında hesabına abone olmaya davet ediyor. Hesabında en son Bradley'i Güney Gloucestershire'daki mülkte öldürdüğü iddia edilmeden iki gün önce aktifti.

AİLE DESTEK ALIYOR

Olayın ardından Bradley'in ailesi ve arkadaşları ona olan sevgilerini ve ölümünden duydukları üzüntüyü sosyal medya üzerinden paylaşarak yas tuttular. Hanham Athletic Futbol Kulübü de, takımlarında yedek olarak oynayan Bradley'in ölümüne olan üzüntülerini paylaştılar ve ailesine ve arkadaşlarına taziyelerini ilettiler. Soruşturma devam ederken kurbanın ailesi özel eğitimli memurlar tarafından destekleniyor.

Dedektif Lavender şunları söyledi: “Polislerin olay mahallinde araştırmaları devam ediyor ve güvenlik devriyeleri de sürüyor. Bu nedenle bölge sakinlerini herhangi bir soruları veya endişeleri varsa yerel Mahalle Polisliği ekibiyle görüşmeye çağırıyoruz. ”



