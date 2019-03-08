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Sahte basın trafik kartıyla yakalanan sürücüye polis işlem yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir otomobilin ön camında sahte basın trafik kartı olduğunu tespit eden polis, sürücü hakkında sahte belge düzenlemek ve kullanmaktan işlem yaptı.Olay, Hamidiye Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yaşandı.

Sahte basın trafik kartıyla yakalanan sürücüye polis işlem yaptı

Aksaray’da bir otomobilin ön camında sahte basın trafik kartı olduğunu tespit eden polis, sürücü hakkında sahte belge düzenlemek ve kullanmaktan işlem yaptı.
Olay, Hamidiye Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde sahte basın trafik kartı bulunduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine hemen harekete geçerek 16 LBE 50 plakalı otomobili Bankalar Caddesi üzerinde park halinde buldu. Sürücüsünün gelmesini bekleyen polis ekipleri, araç sahibinin gelmesi ve otomobiline binmesi üzerine sürücü B.İ.’yi (29) durdurarak kart ve şahıs üzerinde inceleme yaptı. Aracın ön camında takılı olan ve üzerinde ’T.C. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın’ yazılı kart üzerinde incelemeler yapan polis ekipleri, kartın sahte olduğunu tespit etti. Serbest meslek sahibi olduğu öğrenilen sürücü B.İ., sahte belge düzenlemek ve kullanmaktan dosya düzenlendiği gerçekçesiyle savcılığa sevk edildi.

Sahte basın trafik kartıyla yakalanan sürücüye polis işlem yaptı

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