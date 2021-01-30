Sahte belge operasyonu: 1 tutuklama

Jandarma ekipleri, sahte Sürücü Belgesi ve Nüfus Cüzdanı düzenleyen E.D. isimli şahıs Avcılar’daki adresine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda aspiratör borusu içine kalemlik içinde ve çeşitli yerlerde bir çok sahte belge ele geçirildi. Operasyon anı kamerada.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince; E.D. isimli şahsın kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte Sürücü Belgesi, Nüfus Cüzdanı ve İkamet İzin Belgesi Kartı düzenlediği bilgisi alındı. Olayı mercek altına alan jandarma ekipleri, E.D.’nin sahte belgeleri, Avcılar ilçesinde bulunan adresinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi. Vakit kaybetmemek için hemen harekete geçen ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Adrese giren ekipler her odada farklı suç aletleriyle karşılaştılar. Jandarma ekipleri, masalarda ve çekmecelerde çok sayıda sahte belge ve bu sahte belgeleri gerçek gibi göstermek için kullanılan birçok elektronik malzeme ele geçirdi. Özellikle mutfakta, aspiratör borusunun içine gizlenen kalemlik, Jandarma ekibinin gözünden kaçmadı. Ekipler, kalemliğin içinde de çok sayıda sahte kimlik, ehliyet ve resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirdi.