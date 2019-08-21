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Sahte belgelerle böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

Özel bir hastanede sahte belgeler ile böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandı.

Özel bir hastanede sahte belgeler ile böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, diğeri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İstanbul’da bulunan bir özel hastanede sahte belgeler ile illegal yollardan böbrek nakli için başvuru yapan şahısların organ nakli bölümüne kardeş olarak müracaat ettikleri ancak yapılan testlerde uyumsuzluk olduğu ve kimlik bilgilerinin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü operasyon düzenleyerek, Talat T.( 29), Aydın T.(33) ve Hasan I.(36) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
Serbest bırakıldılar
Yakalanan şahıslardan Talat T. ve Aydın T. isimli şahıslar ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 8 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen Hasan I. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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