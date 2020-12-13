HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte belgelerle oturma izni alan Afgan aile yakalandı

Sahte belgelerle oturma izni alan Afgan aile yakalandı

13.12.2020 22:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte belgelerle ikametgah izni alan Afgan ailenin belgeleri iptal edildi.Edinilen bilgiye göre Afganistan uyruklu R.H., ikametgah izin belgesi başvurusu için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ İl Göç İdaresine başvuru gerçekleştirdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte belgelerle ikametgah izni alan Afgan ailenin belgeleri iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre Afganistan uyruklu R.H., ikametgah izin belgesi başvurusu için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ İl Göç İdaresine başvuru gerçekleştirdi. Evraklar üzerinde yapılan incelemede belgeleri yetkisiz ve usulsüz çıkarıldığı belirlenerek, R.H. isimli Afgan’nın oturma izin iptal edildi. Haber verilmesi üzerine Afgan uyruklu R.H. ve eşi A.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. Afganlılar hakkında “Resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu
Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarıMeteoroloji'den 5 il için kritik uyarı
ATA AÖF sınavları ne zaman açıklanır?ATA AÖF sınavları ne zaman açıklanır?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Böylesi görülmedi! Filyasyon ekibi arayınca gerçek ortaya çıktı

Böylesi görülmedi! Filyasyon ekibi arayınca gerçek ortaya çıktı

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

İmamoğlu tarih verdi: 1 Ocak'ta hizmete giriyor

İmamoğlu tarih verdi: 1 Ocak'ta hizmete giriyor

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi 19 Aralık'ta açılacak

Bakan açıkladı: 19 Aralık'ta açılacak

Elleri yandı evi küle döndü! Karabük'te korkutan yangın

Elleri yandı evi küle döndü! Karabük'te korkutan yangın

Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap: Boşuna zahmet edip yazmasın

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

13 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.