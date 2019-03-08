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Sahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç satan eczane çalışanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 08:31 | Son Güncelleme

ADANA'da uyuşturucu bulamayan sokak satıcılarına çalıştığı eczaneden kırmızılı reçeteli ilaç temin etmekle suçlanan Hicran A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, tutuklandı.

Sahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç satan eczane çalışanı tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu bulamayan sokak satıcılarına çalıştığı eczaneden kırmızılı reçeteli ilaç temin etmekle suçlanan Hicran A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesindeki eczaneden sahte reçete düzenleyerek kırmızı veya yeşil reçeteli ilaç satıldığı ihbarını aldı. Ekipler ayrıca 2 bin 800 ilacın bir depoda saklandığını ve bu ilaçların eczane çalışanı Hicran A.'nın sahte reçete düzenleyerek Mustafa D., Yunus Ç. Şahin B. ve Veysi A.'ya verdiğini saptadı. Harekete geçen ekipler, 1’i kadın 5 kişiyi ve depoda saklanan ilaçlarla birlikte yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hicran A., Mustafa D. ve Yunuş Ç. tutuklandı. Şahin B. ile Veysi A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç satan eczane çalışanı tutuklandıSahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç satan eczane çalışanı tutuklandı

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