Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de internette sahte yetkili servis ilanı vererek kendilerine tamir için ulaşan vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyalara fahiş tamir ücretleri çıkararak milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 45 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de son günlerde internetten buldukları beyaz eşya servisine tamir için verdikleri eşyalar üzerinden dolandırıldığını iddia eden vatandaşların şikayetleri üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yaklaşık 1 yıllık takip sonrasında Kocaeli’de internet üzerinden yetkili servis ilanı veren şahısların, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Edirne olmak üzere toplam 6 ilden tamir için aldıkları eşyalara fahiş tamir ücretleri çıkartan şahısların, ücretlerini ödemeyenlere eşyalarını teslim etmedikleri belirlendi.

Fahiş tamir ücreti çıkararak mağdur ettiler

Şahısların yapılan incelemelerinde arama motorunda sponsorlu ilan vererek ilanlarını üst sıralara taşıdıkları, 6 ilde telefonla kendilerine ulaşan insanlardan topladıkları eşyalardan küçük tamir gerektirenleri de büyük arızalı göstererek fahiş tamir ücretleri çıkardıkları, ödeme almadıkları şahıslara eşyalarını iade etmedikleri, benzer bahanelerde 97 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi.

Milyonlarca liralık vurgun yaptılar

Şahısların yetkili servis olarak kullandıkları depoda yapılan aramalarda ise çok sayıda sökülmüş beyaz eşya olduğu belirlendi. Eşyaların üzerinde yapılan incelemede ise sahiplerinin adına kesilmiş çok sayıda fahiş ödeme fişi olduğu tespit edildi. Depoda bekleyen elektronik eşyaların bir çoğunun üzerinde ise "Ödeme bekliyor" notu yazıldığı görüldü. Fahiş tamir ücreti çıkarılan çok sayıda vatandaşın ise beyaz eşyalarını almaktan vazgeçerek mağdur oldukları belirlendi. Vatandaşların almaktan vazgeçtikleri eşyaların ise sökülerek yedek parça olarak kullanıldığı tespit edildi.