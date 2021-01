Sahte bilezikler iki dolandırıcının ayakkabısının astarından çıktı

Başkent’te kuyumcuları sahte bilezikle dolandıran 2 kişi yakalandı. Zanlıların yakalanmamak için sahte bilezikleri spor ayakkabının içindeki astara sakladıkları ortaya çıktı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kendilerine aile görünümü veren B.E. ve N.Ç., kuyumcuya giderek yanlarında götürdükleri sahte bilezikleri satmaya çalıştı. Kuyumcu, bileziklerin sahte olup olmadığını anlamak için bileziklerden bir tanesini büktü. Kuyumcunun bileziğin sahte olduğunu anladığını düşünen hırsızlar, bileziği alıp kaçtı. Kuyumcu bunun üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kuyumcu dükkanının kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden zanlıların kimliğinin belirlenmesi ve kullandıkları otomobilin belirlenmesi üzerine yapılan takip sonrasında şahısların daha önce İzmir ve Bursa’da ayarı düşürülmüş bilezikleri piyasaya sürdükleri tespit edildi. Polis takibinden korunmak için başkalarının ismiyle otomobil kiraladıkları tespit edilen şüphelilerin konakladıkları yerlerde “günübirlik” diye tabir edilen evleri tercih ettiği anlaşıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarını tamamlaması sonrasında B.E. ve N.Ç.’nin Ankara’nın Mamak ilçesinde kaldığı günübirlik eve operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin evinde yapılan aramayı tamamlayan güvenlik güçleri, zanlıların kullandığı otomobilde yaptığı aramada da bir çift ayakkabının astarına gizlenmiş 4 adet sahte bilezik buldu. Gözaltına alınan B.E. ve N.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.