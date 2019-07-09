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Sahte Binbaşı’ya ‘APOLET’ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 07:06 | Son Güncelleme

Başkent’te, kendisini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olarak tanıtan ve askeri personel üniforması giyerek vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandıran sahte binbaşı ile iş birliği yaptığı sahte yarbay, polis ekiplerinin ‘Apolet’ operasyonuyla yakalandı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 2 kişi tarafından dolandırdıklarını ifade eden onlarca vatandaşın şikayeti üzerine olaya el atarak ‘Özel Ekip’ kurdu.

Başkent’te, kendisini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olarak tanıtan ve askeri personel üniforması giyerek vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandıran sahte binbaşı ile iş birliği yaptığı sahte yarbay, polis ekiplerinin ‘Apolet’ operasyonuyla yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 2 kişi tarafından dolandırdıklarını ifade eden onlarca vatandaşın şikayeti üzerine olaya el atarak ‘Özel Ekip’ kurdu. Kurulan Özel Ekip tarafından konu detaylıca araştırıldığında, Abdullah Göktay T. ile S.Ö.’nün asker olmadığı ve şüpheli Abdullah Göktay T.’nin TSK’da asker olan, sonradan FETÖ’den ihraç edilen eniştesine ait üniformaları ile kimliğini kullanarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Dolandırılanlar arasında şüphelinin nişanlısının da olması dikkat çekti.
FETÖ’den ihraç olan eniştesinin üniformasını kullandı
FETÖ’den ihraç olan eniştesine ait üniformaları ve kimliğini kullanan şüphelinin, onlarca kişiyi subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve bekçi yapacağı vaadiyle dolandırdığı ve S.Ö’nün de sahte yarbay kimliği kullanarak şüpheliye yardım ettiği anlaşıldı.
“Üniformayı Heyecan olsun diye giyiyorum”
Detaylı inlemelerde birden çok adreste ikamet ettiği öğrenilen şüpheliler için düğmeye basan özel ekip, ‘Apolet’ operasyonla şüphelileri, bulundukları yerde kıskıvrak yakaladı. Baskın sırasında polisler de inandırmaya çalışan şüpheli Abdullah Göktay T’nin, subay kimliğini gösterdiği ve “Ne dolandırıcılığı kardeşim, ben askerim. Benim dolandırıcılıkla ne işim olur” diye konuşarak polislere karşı direndiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Abdullah Göktay T.’nin emniyetteki sorgusunda, tiyatrocu olduğunu, kılıktan kılığa girdiğini ve çeşitli dizilerde figüranlık yaptığını belirtti. Ayrıca, şüphelinin sorgusunda üniformayı “Heyecan olsun diye giyiyordum” diyerek kendini savunması da pes dedirtti.
Nişanlısını da dolandırdı
Öte yandan nişanlı olduğu anlaşılan Abdullah Göktay T’nin emniyete çağrılan nişanlısı, şahsın sahte kimliğini polisler tarafından öğrenince şok geçirdi. Emniyete gelen mağdur kadın, şahsın kendisine de binbaşı olduğunu söylediğini belirtti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden nişanlısı da dahil onlarca vatandaşı dolandıran sahte binbaşı Abdullah Göktay T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, iş birlikçisi sahte yarbay S. Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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