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  4. Sahte 'bungalov tatili' ilanı ile 15 milyon TL'lik vurgun!

Sahte 'bungalov tatili' ilanı ile 15 milyon TL'lik vurgun!

04.11.2024 17:36
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Sosyal medya platformlarında sahte bungalov tatil sayfaları açarak 300 vatandaşı 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli operasyonla yakalandı.

Sahte 'bungalov tatili' ilanı ile 15 milyon TL'lik vurgun!

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte bungalov tatili ilanları paylaşıp, 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti.

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EŞ ZAMANLI BASKINLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI!

Harekete geçen ekipler, Kayseri, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı baskınlarla şüphelileri yakaladı. Sakarya'ya getirilen 6 şüpheli, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında da ev hapsi kararı verildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tatil bungalov sahte
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