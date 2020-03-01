Sahte çakarcılara 2 milyon 225 bin lira ceza!

Araç çekme ile ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Hastanenin, acil servisin önüne, kavşağa, belediye otobüs durağına, önemli cadde, kavşaklarda ve her yerde ikinci sıraya park edenler çekilebilir. Ama onun dışında araç çekme söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Soylu, İstanbul ve İzmir'de koordinasyonun Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'yla sağlandığını, Ankara'da da bu uygulamaya yakında geçileceğini kaydetti.

"Maalesef bir dönem şöyle bir şey oldu, özel sektöre devredildi. Tabii orada daha fazla araç çekme ihtiyacı belki oluyor. Bu da vatandaşımızla polis teşkilatımızı karşı karşıya getiriyor. Bu çok doğru bir şey değil, kurallarımız belli. Yani araç çekelim de buradan gelir elde edelim diye bir kaygımız yok. Tam tersi trafiğe katkı sağlayabilecek, vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldırabilecek araç çekmeleri dışında bir çekme söz konusu olmayacak."

ARAÇ ÇEKİCİLERDE POLİSLER DE OLACAK

Bu uygulamanın avantajlarına değinen Soylu, "Trafik çekici araçları aynı zamanda bir trafik aracı olarak da görev yapacak. Çünkü içinde trafik polisimiz, trafiğe bağlı ekipler olacak. Hem bir taraftan çekici hem de bir taraftan trafiği yöneten ve kontrol eden merkezler olarak da görev yapacaklar. Bunu beraber sürdüreceğiz. Bu konularda bir memnuniyet olduğuna inanıyorum. Bu alışkanlıkları gerçekleştirdikçe, bu süreci yönettikçe çok daha iyi olabileceğini burada bir kez daha paylaşmak istiyorum." diye konuştu.