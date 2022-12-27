Sahte canlı bomba esnafın kabusu oldu! "Kendimi patlatırım" tehdidiyle gasp yaptı

İstanbul'da bir gaspçı canlı bomba tehdidiyle esnaftan para kopardı. Üzerine mont, içine ise kalın bir hırka giyen gaspçı önce bir akar yakıt istasyonuna gitti.

"KENDİMİ PATLATIRIM"

Show Ana Haber'deki yer alan habere göre, istasyon çalışanın yanına gelen şahıs, "Üzerimde bomba var, para vermezsen kendimi patlatırım" tehdidinde bulundu.

BÜFE SAHİBİ KASADAKİ PARALARI VERDİ

Ancak çalışan gasp tehdidini ciddiye almadı. Bunun üzerine sinirlenen gaspçı yakınlardaki bir büfeye gitti. Büfe sahibi ise gaspçıdan korktu ve kasadaki paraları verdi. 10 bin liraya yakın parayı alan gaspçı uzaklaştı.



Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, son işinden sonra bombalı gaspçıyı yakaladı. Şüphelinin akli dengesinin bozuk olduğu ortaya çıksa da, tutuklanarak cezaevine gönderilmekten kurtulamadı.



