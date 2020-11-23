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Sahte çek veren şahsı pompalı tüfekle vurdu

23.11.2020 15:59 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta bir kişi, kendisine sahte çek verdiğini ileri sürdüğü şahsı, pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı.Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta bir kişi, kendisine sahte çek verdiğini ileri sürdüğü şahsı, pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvancılık işi yaptığı öğrenilen Hadi H. (63), kaldırımda karşılaştığı Hakan B.’yi (37) pompalı tüfekle bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Hadi H.’yi gözaltına aldıktan sonra olayda kullandığı tüfeği de ele geçirdi. Silahlı saldırıda seken kurşun kaldırımda yürüyen bir başka vatandaşa da isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Şüpheli Hadi H.’nin Hakan B.’yi hayvan alım satım sebebi nedeniyle vurduğu öğrenildi. Polis aracı ile hastaneye götürülmeden önce gazetecilere açıklama yapan Hadi H., “Bana 4 yıl önce sahte çek verdi. Evimi barkımı sattım ve borcumu ödedim. Bana sahte çek verdi” diye konuştu.
Gözaltına alınan Hadi H. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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