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Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinde açtığı sahte profille kendisini çocuk doktoru gibi tanıtan ve iletişime geçerek annelerden bebeklerinin fotoğraf ve videolarını isteyen kişinin, Sakarya'da yaşamakta olan C.K. olduğu öne sürüldü. C.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya ağlarından Instagram'da 'çocuk cerrahı' olduğunu iddia ederek sahte hesaplar açan kişi, kendisiyle iletişime geçen annelerden, rahatsızlığı bulunan bebeklerinin fotoğraf ve videolarını istedi. Olay sosyal medyanın gündemine geldi. İddiaların üzerine giden sosyal medya kullanıcıları, sayfadan kendi fotoğrafını paylaşan kişiyi ifşa etti. Fotoğrafı yayılan kişinin Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan C.K. olduğu iddia edildi. C.K.'yı tanıyan birçok kişinin de ismi doğruladığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşımlar üzerine İstanbul Barosu avukatlarından Yunus Emre Çelebi, sayfanın kullanıcısı hakkında yazışmaların yer aldığı ekran görüntüleri ile birlikte ihbarda bulundu. C.K.'nın yakalanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iddialar üzerine C.K.'yı yakalamak için harekete geçti. (DHA)

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sahte çocuk doktoru sosyal medya çocuk cerrahı

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