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  4. Sahte Corona İlacı Satan İki ABD’li Kolombiya'da Tutuklandı

Sahte Corona İlacı Satan İki ABD’li Kolombiya'da Tutuklandı

13.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

İki Amerikalı’nın "Mucize Mineral Solüsyon" olarak adlandırdıkları çamaşır suyu benzeri kimyasalı ABD, Kolombiya ve bazı Afrika ülkelerine sattıkları bildirildi

Sahte Corona İlacı Satan İki ABD’li Kolombiya'da Tutuklandı

Corona virüsü enfeksiyonunu tedavi ettiği iddiasıyla çamaşır suyu benzeri bir kimyasal karışım satan iki Amerikalı, Kolombiya'da tutuklandı.

Associated Press haber ajansının yetkililere dayandırdığı haberine göre Mark ve Joseph Grenon, Salı günü Kolombiya'daki sahil kasabası Santa Marta'da tutuklandı. Baba ve oğlunun "Mucize Mineral Solüsyon" olarak adlandırdıkları kimyasalı Amerika, Kolombiya ve bazı Afrika ülkelerine sattıkları bildirildi.
Savcılık makamına göre kimyasal sıvıyı kullanan yedi Amerikalı, hayatını kaybetti.

Florida eyaletinin Bradenton kasabasındaki Genesis II Sağlık ve Tedavi Kilisesi'nin rahibi Mark Grenon, kimyasalı, "iyileştirici gücü olan kutsal madde" olarak satışa sunmuştu.

Grenon, Miami'deki federal mahkemenin Nisan ayında kimyasalın satışının durdurulması için aldığı karara da uymamıştı. Tıp uzmanlarının karşı çıkmasına rağmen kimyasal maddenin Bolivya'da satışına izin veriliyor.

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