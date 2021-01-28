Sahte dekont düzenleyerek traktör römorku çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Osmaniye’de sahte dekont düzenleyerek traktör römorku çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri sahte dekont düzenlenerek 2 adet traktör römorku çalındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelinin bulunmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde römorkları çalan şahsın M.İ. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucunda M.İ. Cevdetiye beldesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorgusunda çaldığı römorkların yerini söylemesi üzerine bulunan römorklar sahibine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

