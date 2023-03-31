'Sahte dekont' ile dolandırıcılık yaptılar! 14 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'resmi belgede ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirlenen çeteyi bir süre takibe aldı. Şüphelilerin, otomobillerini internet sitelerinde ve sosyal medya uygulamaları üzerinden satmak için ilan veren vatandaşlarla irtibat kurdukları belirlendi.

Ardından da satıcılarla buluşup, aracı beğendiklerini belirtip, bir miktar kaparo verdikten sonra, noter satışı aşamasında banka hesaplarına aracın satış bedelinin yatırdıklarını belirtip, cep telefonlarına SMS veya WhatsApp uygulaması üzerinden oluşturdukları sahte dekontu gönderip, 'paran hesabına birazdan geçer. Sen aracın satışını yap' diyerek kandırarak, dolandırdıkları ortaya çıktı. Ayrıca çete üyelerinin çiftçilik yapan vatandaşlardan sahte senetle zeytinyağı, incir yağı, badem, ceviz, haşhaş gibi tarım ürünleri ve küçükbaş hayvan alarak toplam 21 kişiyi dolandıkları tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Takibin ardından şüphelilere yönelik, bugün İzmir merkezli Manisa, Aydın, Balıkesir ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 8 araç satış sözleşmesi, 2 dekont, 1 boş senet ve 1 adet ıslak imzalı satış sözleşmesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

