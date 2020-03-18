Sahte dezenfektanları nasıl anlayacağız?

Devlet izniyle üretilen ürünlerin ruhsatı bulunduğuna dikkat çeken Akbulut, ruhsatsız dezenfektan ürünlerinin alınmaması gerektiğini belirtti. Akbulut, "Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan hiçbir ürün dezenfektan sınıfına girmez ve kullanılması da uygun değildir" dedi.

Merdiven altı firmalar fiyatları artırıyor

Sakarya’nın Erenler ilçesinde dezenfektan ve ilaç üretimi yapan firmanın ortaklarından olan Yavuz Akbulut, dezenfektan fiyatlarıyla ilgili olarak merdiven altı firmaların fiyatları arttırdığını öne sürdü. Akbulut, "İnsanların dezenfektan seçiminde dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunlardan en önemlisi Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat verdiği ürünleri tercih etmeleri gerekiyor. İnsanların bu ruhsatların olup olmadığını sorması gerekiyor. Dezenfektanların fiyat politikasında ruhsatları olan firmalar zaten buna dikkat ediyorlar. Fakat fırsatçılar, yani merdiven altı firmaların bu konuda hiçbir ahlaki durumu söz konusu değil. Gerçekten önlerine ne geliyorsa satıyorlar ve bu konuda kendi kafalarına göre fiyat politikası izliyorlar" dedi.

RUHSATI YOKSA DİKKAT! Dezenfektan adı altında satılan bazı ürünlerin ruhsatlarının olmadığını ve bazı ürünlerin insanların sağlıklarını olumsuz etkilediğini belirten Akbulut, "İnsanlar dezenfektan alışverişi yaparken en önemli konu, kişilerin hangi amaçla dezenfektan aldıklarını bilmeleri gerekiyor. Bunu bildiklerinde konuyla ilgili seçim daha mantıklı oluyor. Dezenfektan adı altında satılan bazı ürünler vardır ve bu ürünler insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bunlar, gerçekten dezenfektan değildir. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan hiçbir ürün dezenfektan sınıfına girmez ve kullanılması da uygun değildir" diye konuştu.

'DEZENFEKTANLAR ORTAM KİRLENDİKÇE KULLANILIR' Dezenfektanların ortam kirlendikçe kullanılacağı ifade eden Akbulut, şöyle konuştu: