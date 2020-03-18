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Sahte dezenfektanları nasıl anlayacağız?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Sakarya'da, dezenfektan ve ilaç üretimi yapan firmanın ortağı Yavuz Akbulut, son günlerde talep patlaması yaşanan dezenfektanlarla ilgili sahte ürünlere karşı uyarıda bulundu.

Devlet izniyle üretilen ürünlerin ruhsatı bulunduğuna dikkat çeken Akbulut, ruhsatsız dezenfektan ürünlerinin alınmaması gerektiğini belirtti. Akbulut, "Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan hiçbir ürün dezenfektan sınıfına girmez ve kullanılması da uygun değildir" dedi.

Merdiven altı firmalar fiyatları artırıyor

Sakarya’nın Erenler ilçesinde dezenfektan ve ilaç üretimi yapan firmanın ortaklarından olan Yavuz Akbulut, dezenfektan fiyatlarıyla ilgili olarak merdiven altı firmaların fiyatları arttırdığını öne sürdü. Akbulut, "İnsanların dezenfektan seçiminde dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunlardan en önemlisi Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat verdiği ürünleri tercih etmeleri gerekiyor. İnsanların bu ruhsatların olup olmadığını sorması gerekiyor. Dezenfektanların fiyat politikasında ruhsatları olan firmalar zaten buna dikkat ediyorlar. Fakat fırsatçılar, yani merdiven altı firmaların bu konuda hiçbir ahlaki durumu söz konusu değil. Gerçekten önlerine ne geliyorsa satıyorlar ve bu konuda kendi kafalarına göre fiyat politikası izliyorlar" dedi.

RUHSATI YOKSA DİKKAT!

RUHSATI YOKSA DİKKAT!
Dezenfektan adı altında satılan bazı ürünlerin ruhsatlarının olmadığını ve bazı ürünlerin insanların sağlıklarını olumsuz etkilediğini belirten Akbulut, "İnsanlar dezenfektan alışverişi yaparken en önemli konu, kişilerin hangi amaçla dezenfektan aldıklarını bilmeleri gerekiyor. Bunu bildiklerinde konuyla ilgili seçim daha mantıklı oluyor. Dezenfektan adı altında satılan bazı ürünler vardır ve bu ürünler insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bunlar, gerçekten dezenfektan değildir. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan hiçbir ürün dezenfektan sınıfına girmez ve kullanılması da uygun değildir" diye konuştu.

'DEZENFEKTANLAR ORTAM KİRLENDİKÇE KULLANILIR'

'DEZENFEKTANLAR ORTAM KİRLENDİKÇE KULLANILIR'
Dezenfektanların ortam kirlendikçe kullanılacağı ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:
"Biz koronavirüs ile mücadele ederken biyo-güvenliği genel olarak ele almalıyız. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar gerçekten çok önemli ve çok verimli. Toplu yaşanan yerlerden uzak durmalıyız, çünkü bu bölgeler daha fazla virüs yayılımına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dezenfektanların ortama uygulama şekilleri çok önemli. Silme, spreyleme ve yıkama yöntemleri uygulanması farklı ve sonuçları farklı yöntemlerdir. En önemli konu ise yanlış kullanımlardır. Bazı dezenfektan firmaları kendi ürünlerini ön plana çıkartmak için çok uzun süre etkisini gösterdiğini iddia ediyor. Ancak böyle bir durum olması mümkün değil. Dezenfektanlar, ortam kirlendikçe ya da gerektikçe kullanılır."
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sahte dezenfektanlar dezenfektan

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