HABER

Sahte dinamitle soygun yapan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Tokat’ın Zile ilçesinde sahte saatli bomba düzeneği ve silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan C.S.

Sahte dinamitle soygun yapan şahıs tutuklandı

Tokat’ın Zile ilçesinde sahte saatli bomba düzeneği ve silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan C.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan C.S (36) sahte saatli bomba düzeneği ve silahla tehdit ettiği kuyumcudan çaldığı bilezikleri Amasya’da bozdurmak isterken yakalandı. Amasya’dan Tokat’a getirilen şahıs ifade işlemlerinin ardından Zile Adliyesine çıkartıldı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan zanlı Zile M Tipi cezaevine gönderildi.
Borcundan dolayı soygun yapmış
Zile ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen C.S, mahkemede yaklaşık 50 bin lira borcunu ödeyemediği için soygun girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Çaldığı altın ve paralarla yakalandı
Zile ilçesinde dün meydana gelen olayda motosikletle kuyumcu dükkanının önüne gelen şahıs başındaki kaskla içeri girdi. Üzerinde saat olan sahte dinamiti elindeki poşetten çıkartarak masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Aldığı altınlarla kaçan C.S. polisin takibi sonucu kısa sürede Amasya’da bilezikleri bozdurmak isterken yakalandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın üzerinden 27 bin 315 TL para ve 28 adet altın bilezik çıktı.
Polis güvenli kameralarına yansıyan görüntülerde topalladığı tespit edilen şahsın kimliğini tespit ederek çalışma yaptı. Zile’den bindiği otomobilin plakası tespit edilen soyguncu Amasya’da MOBESA kameraları tarafından tespit edilerek düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Sahte dinamitle soygun yapan şahıs tutuklandı

Sahte dinamitle soygun yapan şahıs tutuklandı

İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi
Sulama kanalında sürüklenen çocuğu bez bebek zannetmişlerSulama kanalında sürüklenen çocuğu bez bebek zannetmişler
Antalya Emniyeti’nden metamfetaminde rekor miktarAntalya Emniyeti’nden metamfetaminde rekor miktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.