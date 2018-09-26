HABER

Sahte diplomalı 'estetik doktoruna' gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

Bursa’da kendisini 'estetik doktoru' olarak tanıtıp çok sayıda operasyon gerçekleştirdiği öne sürülen M.O., kendisine ait estetik merkezinde gözaltına alındı.

Sahte diplomalı 'estetik doktoruna' gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mali Şube ekipleriyle birlikte merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’ndeki bir estetik merkezine operasyon düzenledi.

Sahte diploma ile güven kazanan ve kendisini estetik uzmanı doktor olarak tanıtan işyeri sahibi M.O. gözaltına alındı. Estetik merkezinde çok sayıda ilaç, operasyonda kullanılan tıbbi malzemeler, faturalar, hasta kayıt raporları gibi materyaller ele geçirildi.

Çok sayıda kişinin, sahte doktor M.O.’ya inanarak operasyon geçirdiği belirtildi. 'Evrakta sahtecilik' suçundan da kaydı olduğu belirtilen M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERKürtaj yaptırmak günah mı?Kürtaj yaptırmak günah mı?
FETÖ'nün sözde emniyet imamı hastanede yakalandıFETÖ'nün sözde emniyet imamı hastanede yakalandı
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangınBodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa estetik sahte doktor

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira zabıtayı bile şoke etti! İkinci olay ise...

Diyarbakır'da dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira zabıtayı bile şoke etti! İkinci olay ise...

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri

Instagram'ın sıra dışı fenomenleri

Vahşet! Minik köpeği kaynar suyla yaktılar

Vahşet! Minik köpeği kaynar suyla yaktılar

Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede

Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede

Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!

Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.