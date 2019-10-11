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Sahte diplomayla 21 yıl öğretmenlik yapan sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta sahte diplomayla 21 yıldır öğretmenlik yaptığı iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İsmail Y.’nin yargılanmasına devam edildi.

Sahte diplomayla 21 yıl öğretmenlik yapan sanık hakim karşısında

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta sahte diplomayla 21 yıldır öğretmenlik yaptığı iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İsmail Y.’nin yargılanmasına devam edildi.
Kozlu Ortaokulu’nda 2017 yılında müdür olarak görev yapan İsmail Y. hakkında müfettişlerin yaptığı denetim sonucu diplomasının sahte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı soruşturmada, Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılından mezun olduğunu beyan eden İsmail Y.’nin diplomasının sahte olduğu, diploma kütük defterinde de kayıtlı olmadığı tespit edildi.
İsmail Y. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık İsmail Y., avukatı ile Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada, bakanlık tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 21 yıl boyunca İsmail Y.’ye ödenen 575 bin 773 lira 81 kuruşun yasal faiziyle birlikte tahsili için açılan davanın devam ettiği yönünde yazı okundu.
Duruşma, hukuk mahkemesindeki mahkeme ile ayrı açılan tazminat davalarının sonuçlarının beklenmesine karar verilerek ertelendi.

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Sahte diplomayla 21 yıl öğretmenlik yapan sanık hakim karşısında

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