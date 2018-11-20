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Sahte diş hekimlerine 3'er yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da klinik açarak kendilerini dişhekimi olarak tanıtan 1'i Türk, 2'si Suriyeli üç kişi, 3'er yıl hapis cezası aldı.

Sahte diş hekimlerine 3'er yıl hapis cezası

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da klinik açarak kendilerini dişhekimi olarak tanıtan 1'i Türk, 2'si Suriyeli üç kişi, 3'er yıl hapis cezası aldı. Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, "Bu sahtekarlara giden ve durumdan haberleri olmayan hastaların kan hastalığına yakalanma riski çok yüksek" dedi.
Muratpaşa ilçesinde klinik açıp kendilerini diş hekimi olarak tanıtan K.G. ile Suriyeli A.K. ve M.G.'nin sahte diş hekimliği yaptığı ve hastalara tıbbi müdahalede bulunduğunu tespit eden Antalya Diş Hekimleri Odası, durumu savcılığa bildirdi. Belirtilen adrese gönderilen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, 3'er yıl hapse mahkum edildi.
Sahte diş hekimliği ile ilgili ihbar geldiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunarak işlemi adli boyuta taşıdıklarını belirten Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, Antalya'da birkaç sahte diş hekimi vakasıyla karşılaştıklarını söyledi. Hekimlik mesleğinin itibarını zedeleyen ve halk sağlığıyla oynayan bu türden sahtekarlara hiç müsamaha göstermediklerini belirten Yücel, “Sahte hekimlik yapanların durum tespiti yapıldı. 3 kişiye üçer yıl hapis cezası verildi. Bunlardan 2'si Suriyeli biri Türk. Bu durumu çok önemsiyoruz. Hiçbir denetimden geçmiyor bu kişiler" dedi.
KAN HASTALIĞI BULAŞTIRMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK
Diş hekimliği klinik ya da muayenehanelerinde kullanılan tüm aletlerin steril edilmesi için otoklav cihazının kullanılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Başkan Yücel, "Bizler tüm kliniklerde bu cihazın olmasını zorunlu kıldık. Bu şekilde sterilizasyonu sağladık. Ancak sahte diş hekimleri sadece bir tabela asarak bu işi yapmaya çalışıyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu sahtekarlara giden ve durumdan haberleri olmayan hastaların kan hastalığına yakalanma riski çok yüksek" dedi.
Başkan Yücel, diş hekimliği kliniklerine giden her hastanın hekimin diplomasını görme hakkı olduğunu da ifade etti.

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Sahte diş hekimlerine 3'er yıl hapis cezası

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