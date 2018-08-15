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Sahte doktor, çocuklara taciz iddiasıyla dövüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Şanlıurfa'da, kendisini doktor olarak tanıtıp, parkta oyun oynayan kız çocuklarını taciz ettiği iddia iddiasıyla çevredekiler tarafından linç edilmek istenirken gözaltına alınan Abdullah Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte doktor, çocuklara taciz iddiasıyla dövüldü (2)

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da, kendisini doktor olarak tanıtıp, parkta oyun oynayan kız çocuklarını taciz ettiği iddia iddiasıyla çevredekiler tarafından linç edilmek istenirken gözaltına alınan Abdullah Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karagöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Sahte doktor, çocuklara taciz iddiasıyla dövüldü (2)

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