Sahte doktor neler yapmış neler! Herkesin sorduğu soruyu baba da sormuş... Mezuniyet yalanı 'bu kadar da olmaz' dedirtti

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, babası Ali Özkiraz'ı da kandırdığı ortaya çıktı. Baba Özkiraz, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar" dedi. Özkiraz'ın 5 ay boyunca kaldığı yurt sorumlusu ise "Normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" diye konuştu.

Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, lise mezunu sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından, Tokat'ta yaşayan babası Ali Özkiraz önemli açıklamalarda bulundu.

"BENDEN 35 BİN LİRA PARA ALDI"

Telefonla açıklama yapan baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar. Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi. Oğlum ile telefonda konuşuyordu, ben de şüphelendim sordum, kızım, 'Süper puan ile mezun oldum' dedi. Ağabeyi de şokta, 5 çocuğunun rızkını Ayşe'ye verdi. Oğlum da kullanıldı. Ben daha önce şüphelenip oğluma sordum, 'Bu kızın yaşı tutmuyor? Nasıl bitirdi okulu' dedim. Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim" dedi.

"ÖĞRENCİ OLMADIĞINI ANLAYINCA GÖNDERDİK"

Özkiraz'ın kaldığı yurdun sorumlusu ise "Burada 4-5 ay kaldı. Belgelerin hepsini görmüştük, normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" ifadelerini kullandı.

"MADDİ DESTEK OLUR MUSUN DEDİ"

Eski eşinden ayrılması nedeniyle en son kızı ile 2012 yılında konuştuğunu söyleyen Ali Özkiraz "Ben o günden sonra kızımla hiç bir görüşme yapmadım. Çünkü kızım benden soğutuldu. Orada ki annesi öz annesi, babası üvey babası, kızımla ben görüştüğümde 'Baba ben okuluma devam edeceğim. Doktor çıkana kadar devam edeceğim. Maddi destek olur musun' dedi. O gün bugüne kadar da maddi desteğimi kesmedim, her türlü destek oldum. Bu olan olayları da ben medyaya, televizyonlarda gördüm. Orada duydum sahte doktor olduğunu. Kızım doktor çıktığını söylemişti. Ağabeyine, bana da söyledi. Ben de gurur duyarım. Doktor çıktıysa, emeğimiz boşa gitmedi diye düşünmüştüm" dedi.

'KIZIMIN AKLANMASINI İSTİYORUM'

Olayın şaşkınlığını yaşadığını belirten Ali Özkiraz "Kızım ile karşı karşıya gelip konuştuğum yok. Telefonu bile yok bende kızımın. Ağabeyi görüşüyor. Maddi desteklerimizi hiç kesmedik. Fakat benim kızım bu yolları bulamaz. Bu yollara başvuracak şekilde değil. Bu sahte belgeleri, sahte evrakları bu kız nereden bulur. Nasıl buldu? Bunu yönlendirenler var. Ben bunların bulunmasını istiyorum. Kızımın aklanmasını istiyorum. Kızımın da sonuna kadar arkasındayım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. Müfettişleri gönderdi. Bu bir özenti de olabilir. Aile baskısı da. Kızım bunu en başından belli söylüyor. Aile kendini gizlemesin. Kendilerini haklı çıkarmasınlar. Kızımı haksız çıkarmasınlar. Aşırı baskı, korku, şiddet olursa ne yapar? Bu kız baskı altında değilse neden bu yollara başvurdu. Ben bu işe anlam veremiyorum. Bunun altındakiler araştırılıp bulunacak. Bu kızın arkasında kim var? Kimse bunlar çıkacak. Benim kızımın bir suçu yok. Benim kızım aklansın. Orada masum ayağına yatılmasın. Orada benim çocuğumun okula gidip gitmediği hiç mi takip edilmez. Ben bu işlere hiç inanmıyorum. Çocuğumu kurban etmesinler, gerçeği ne ise ortaya çıkarsınlar. Aile baskısı her şeyi yaptırır. Bunu yönlendirenler var. Belki kızım korkusundan söyleyemiyor. Devletimiz güçlü, çözemeyeceği hiç bir şey yok" diye konuştu.

"YEĞENLERİMİ SUÇLAMASINLAR"

Aile içerisinde doktor ve hemşirelerin bulunduğunu belirten Özkiraz, "Kemal ve Servet Özkiraz benim yeğenlerim. Servet Özkiraz Türkiye'de tek doktor. Bizden doktorlar da var, hemşireler de var. Biz bir Özkiraz olarak kenetlenmişiz bu kıza, elimizden geleni yaptıysak bu da suç değildir. Benim yeğenim Servet burs vermiş, onu medyaya düşürmüşler. Kemal Özkiraz yeğenim maddi destek vermiş, sahte evrak desteği değil. Sahte evrak desteğini başka yerlerde arayacaklar. Ne yeğenlerimi suçlayacaklar, ne de kızımı. Bu işin arkasındaki karanlıkları bulacaklar" diye konuştu. (DHA)

